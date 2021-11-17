Ульяновск, 17 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Ульяновске городское пассажирское предприятие планирует привлечь кондукторов в рамках муниципального контракта. Соответствующее извещение о проведении аукциона в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трамвай

Заказчиком является МУП «Ульяновскэлектротранс». Речь идёт об оказании услуг по предоставлению персонала (кондукторов) для нужд предприятия.

«Объем оказываемых услуг: 26 379 часов (общее количество времени на всех сотрудников)», — говорится, в частности, в документации.

Кондукторы должны будут работать на маршрутах регулярных перевозок электрическим транспортом на территории Ульяновск с 1 января по 30 июня 2022 года. Отмечается, что «в суточном наряде по предприятию должно находиться не менее 25 человек одновременно».

«Услуги по привлечению персонала включают в себя привлечение физических лиц для работы кондукторами. Предоставление персонала осуществляется по заявкам заказчика. По мере необходимости заказчик направляет заявку исполнителю на определённое количество сотрудников», — говорится, в частности, в документации.

Уточняется также, что стоимость оказания услуг включает в себя вознаграждение исполнителя, транспортные расходы по доставке персонала, расходы на аренду квартиры для персонала, работа менеджеров по подбору персонала, реклама, работа мастера, расходы на страхование, уплату налогов.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 990 906 рублей 80 копеек. Это собственные средства заказчика.

Аукцион назначен на 26 ноября.