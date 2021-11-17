Москва, 17 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Правительство России направит почти 1,4 млрд рублей для компенсации ущерба аграриям Дальнего Востока, пострадавшим летом от стихийных бедствий, заявил 17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Это позволит поддержать более 200 организаций агропромышленного комплекса и три тысячи местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства», — заявил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, свыше 1 млрд рублей поступит Амурской области, где был отмечен наибольший урон сельхозкультурам.