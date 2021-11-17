Грозный, , 15:36 — REGNUM Чечня занимает последнее место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу больных COVID-19, проходящих лечение в настоящее время. Так, в регионе лечатся 1170 человек, заразившиеся опасной инфекцией. Больше всего ковид-пациентов, по данным оперативного штаба на 17 ноября, в Ставропольском крае, где на лечении находятся одновременно 20 507 человек.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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В Чечне за последние сутки увеличилось на 112 человек число новых случаев заражения. При этом носителями инфекции за все время пандемии в регионе стали 27 250 жителей. Из них сумел справиться с болезнью 25 301 человек, в том числе 104 — за прошедший день.

Не удалось спасти врачам 779 пациентов с COVID-19. Три случая смерти были зафиксированы за последний день.