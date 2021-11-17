Токио, 17 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Японская студия Ryu Ga Gotoku Studio работает над новой игровой франшизой. Об этом 17 ноября пишет портал VGC, ссылаясь на недавнее интервью в журнале Famitsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Yakuza: Like a Dragon

Глава студии Масаёси Ёкояма заявил, что новая франшиза не будет связана с сериями игр Yakuza и Judgement. Однако дополнительных подробностей он не раскрыл.

Напомним, что Ryu Ga Gotoku Studio уже работает над продолжением игры Yakuza: Like a Dragon. Сиквел проекта расскажет о новых приключениях Ичибана Касуги.