Москва, , 15:32 — REGNUM Обеспокоенность российских туроператоров понять можно. Фатальное снижение объемов реализуемых услуг ставит их на грань банкротства. И это не шутка, это — факт, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Информационная-туристическая служба Екатерина Корнева © ИА REGNUM

«Туроператоры отчаянно нуждаются в государственной поддержке. Вопрос лишь в том, какие механизмы использовать для того, чтобы помочь предпринимателям, не навредив населению.

Ведь те, кто потратили деньги (иногда заёмные, что очень важно!) на то, чтобы поехать на отдых, но воспользоваться туром не смогли, тоже относятся к категории потерпевших. Решать беды туроператоров за счет добросовестных приобретателей путевок как минимум некорректно.

У большинства туристических компаний попросту нет денег для выплаты пострадавшим клиентам возмещений. При том, что их-то вины в возникшей ситуации нет. Так что решать проблемы одной стороны за счет другой стороны тоже, на мой взгляд, неверно.

У России созданы колоссальные финансовые запасы, которые частично могут быть использованы для целевой поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики. Какими именно способами и с использованием каких механизмов — это отдельный вопрос.

Но, понимая всю тяжесть тех проблем, в которой оказались туроператоры, решать их проблемы за счет добросовестных приобретателей туров тоже было бы неверно.

Мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда грамотное и взвешенное вмешательство государства для спасения весьма важного и востребованного сегмента отечественной экономики, просто необходимо», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что более 60% туроператоров России не смогут вернуть туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за пандемии, и поэтому есть вероятность банкротства.

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