Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Против компаний Apple, Live Nation, а также рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка подали коллективный иск в суд на $750 млн. Об этом 17 ноября сообщает издание TMZ.

Трэвис Скотт Скриншот с YouTube

По данным СМИ, одним из первых исков против Скотта и компаний-организаторов Astroworld был иск Тони Бузби. «Никакая сумма денег никогда не сможет «починить» пострадавших. Никакая сумма денег не сможет восстановить человеческую жизнь. Но искомый ущерб в данном случае является попыткой исправить, помочь или компенсировать вред и убытки, понесенные этими людьми», — говорит Бузби. Иск подан от имени 125 человек, в том числе членов семьи одного из погибших на концерте.

ИА REGNUM напоминает, что 6 ноября 2021 года из-за давки на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали 300 человек. Десять человек погибли, в том числе девятилетний ребёнок.

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