17 ноября 2021 | Время чтения 11 мин

Александр Белов, , 19:07 — REGNUM На днях завершилась долгожданная Конференция ООН по изменению климата. В числе широкого списка предложений была и инициатива США и ОАЭ, которые запустили Миссию сельскохозяйственных инноваций в интересах климата (Agriculture Innovation Mission for Climate). Это программа стала одной из первых крупных международных инициатив, полностью посвященных сокращению выбросов в сельском хозяйстве. К ней присоединились более 30 стран. Многие государства также подписали два других обязательства, связанных с сельским хозяйством: одно из них — сократить выбросы метана на 30% к 2030 году, а второе — обратить вспять вырубку лесов, пишут Эмма Ковак и Роберт Паарлберг в статье, вышедшей 17 ноября в Foreign Affairs.

Винсент Ван Гог. Огороженное поле и восход солнца. 1889

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Миссия по инновациям в сельском хозяйстве в интересах климата, сокращение выбросов метана и остановка вырубки лесов — все эти инициативы указывают на то, что государства всё больше признают значительную взаимосвязь между сельским хозяйством и изменением климата. На продовольственные системы приходится треть мировых выбросов парниковых газов. Закись азота из почвы и удобрений может привести к повышению средней температуры на планете, так же как и метан из продуктов пищеварения и навоза животных. Вырубка лесов, вызванная расширением сельского хозяйства, приводит к высвобождению углекислого газа, хранящегося в растениях, и на ее долю приходится более десяти процентов всех выбросов.

Между сельским хозяйством и изменением климата существует взаимосвязь. Так, вырубка лесов создает порочный круг потепления. С 1961 года изменение климата уже снизило рост производительности сельского хозяйства на 21%, и со временем его негативное воздействие будет лишь нарастать. Чтобы компенсировать это, страны могут оказаться в ситуации, когда им необходимо вырубать больше лесов под сельхозугодья, что впоследствии приведет к дополнительному выбросу парниковых газов.

Чтобы сделать сельское хозяйство более экологически чистым, многие страны пытаются поощрять натуральное земледелие. Однако для развития сельского хозяйства таким образом, чтобы можно было решить две взаимосвязанные проблемы — изменение климата и вырубку лесов, потребуются все доступные инструменты. Это означает, что одних «натуральных» решений будет недостаточно. Напротив, государствам необходимо будет обратиться к достижениям современной науки, в том числе к технологиям направленного редактирования геномов CRISPR.

Уборка урожая Kaz

CRISPR — это недавнее изобретение в области редактирования генов, благодаря которому страны могут пойти на снижение парниковых выбросов со стороны своего продовольственного сектора за счет выращивания сельскохозяйственных культур, которые могут расти даже в сложных условиях. Благодаря этому можно будет добиться снижения потребности в дополнительных сельскохозяйственных угодьях. Так, ученые из Бельгии используют технологии CRISPR для создания нового сорта кукурузы, способного противостоять жаре и засухе. Между тем ученые в США разрабатывают устойчивые к засухе и соли соевые бобы, а также кукурузу, которая может расти в засушливых условиях. Они также используют CRISPR для создания зерновых культур, которые могут в большей мере поглощать азот из почвы, что может снизить выбросы и загрязнение от удобрений.

Тем не менее CRISPR сможет полностью реализовать свой потенциал только в том случае, если этой технологией воспользуются многие страны. И, к сожалению, многие правительства позволяют технологиям CRISPR стать жертвой тех же ошибок регулирования и общественного мнения, которые препятствовали генетически модифицированным организмам, или ГМО. Технология CRISPR — это не то же самое, что технологии ГМО. С помощью CRISPR в растения не вводится ДНК других видов. Тем не менее многие правительства по-прежнему в значительной степени выступают против использования технологий как ГМО, так и CRISPR для создания сельскохозяйственных культур, сокращая набор инструментов для решения проблемы изменения климата.

Существенное непонимание

Европа может гордиться своими мерами по борьбе с изменением климата, но в сельском хозяйстве блок демонстрирует пример того, чего государствам не следует делать. В 2018 году верховный суд Европейского союза постановил, что генетически отредактированные культуры подпадают под действие тех же строгих правил, из-за которых в значительной степени ГМО не смогли попасть на поля в Европе с конца 1990-х годов. Это означает, что вместо того, чтобы полагаться на современные технологии, стремление ЕС к устойчивому ведению сельского хозяйства осуществляется посредством его новой стратегии «С фермы на вилку», в рамках которой масштабы натурального сельского хозяйства должны быть увеличены с девяти процентов до по меньшей мере 25% пахотных земель в Европе.

Кукуруза stux

Теоретически может показаться, такой подход положительно сказывается на окружающей среде, однако на самом деле он контрпродуктивен и приведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, а также потребует более обширного использования земли для ведения сельского хозяйства. Например, увеличение натурального земледелия в рамках проекта «С фермы на вилку» сократит производство зерновых в ЕС примерно на 21%. Чтобы компенсировать это, ЕС придется превратить примерно 3,7 млн акров своих лесов в пахотные угодья, а остальному миру — преобразовать еще 12,4 млн акров. Из-за этого произойдет увеличение количества углерода, выделяемого из почвы, а также произойдет разрушение естественных мест обитания животных.

ЕС является главным примером государственной политики против ГМО и CRISPR. Но не он один. Власти Новой Зеландии прямо заявили, что растения, отредактированные генами, должны регулироваться таким же жестким образом, как и ГМО. Мексика не установила каких-либо уникальных правил для генетически измененных культур, поэтому на них по-прежнему распространяются те же ограничения, что и в отношении ГМО. Индия, страна, занимающая второе место в мире по площади возделываемых земель после США, предложила отменить регулирование только некоторых типов генетически измененных культур, и пока неясно, какие именно растения будут исключены из этого списка.

К счастью, многие другие государства выводят выведенные с помощью CRISPR культуры из-под действия правил, которые действовали в отношении ГМО. После судебного решения 2018 года в Европе коалиция десяти стран — Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Доминиканской Республики, Гватемалы, Гондураса, Парагвая, США и Уругвая — направила подписанное заявление во Всемирную торговую организацию, в котором утверждается, что генно-отредактированные растения следует регулировать так же, как и обычные. Соединенное Королевство сейчас освобождается от решения ЕС и продвигает исследования сельскохозяйственных культур CRISPR.

Теплица Наталия Николаева © ИА REGNUM

Япония дала понять, что она намерена не классифицировать растения, отредактированные генами, как модифицированные организмы в соответствии с Картахенским протоколом. Китай еще не обозначил свою позицию публично, но страна вложила значительные средства в редактирование генома, поэтому Пекин, вероятно, также будет защищать CRISPR. Правительства этих стран четко понимают, что для решения проблем, которые изменение климата ставит перед сельским хозяйством, необходимы все инструменты, имеющиеся в мире, включая редактирование генов.

Но даже если бы CRISPR был просто новым способом создания ГМО, это не сделало бы его опасным по своей сути. ГМО могут принести огромную пользу, в том числе путем создания продуктов, не способствующих парниковом эффекту, чего не может CRISPR. Генетическая модификация лучше, чем редактирование генов, при выращивании сельскохозяйственных культур, устойчивых к вредителям и болезням, что увеличивает урожайность и позволяет производить больше продуктов питания на меньших площадях, предотвращая обезлесение.

Например, использование устойчивых к насекомым генетически модифицированных культур Bt (Bacillus thuringiensis) позволило повысить урожайность в среднем на 25% во всём мире. Генетическая модификация также более эффективна, чем редактирование генов, при создании устойчивых к гербицидам культур, что улучшает борьбу с сорняками и увеличивает урожайность. Благодаря использованию устойчивых к насекомым и гербицидам ГМО-растений сократили использование тракторов для опрыскивания инсектицидами и обработки почвы, что значительно сократило ежегодные выбросы парниковых газов. Действительно, ежегодное сокращение использования эквивалентно снятию с дороги 1,6 млн автомобилей. Государствам явно не следует ограничивать современное улучшение сельскохозяйственных культур только CRISPR.

Обработка химикатами PublicDomainPictures

Сажая зёрна

По крайней мере в США общественность не возражает против генной инженерии. Напротив, опросы показывают, что то, насколько положительно люди воспринимают эту практику, во многом зависит от того, для каких целей используются эти технологии. Например, в опросе Pew Research Center только 21% респондентов заявил, что генная инженерия приемлема, если ее использовать для создания светящихся аквариумных рыбок.

Однако если она использовалась для ограничения популяции комаров — переносчиков опасных заболеваний, то «надлежащим» такое использование новых инструментов назвали 70% опрошенных. В свою очередь 57% участников опроса отметили, что то же самое можно сказать и о разведении животных с тканями и органами, которые могут быть пересажены человеку. Некоторые группы защитников окружающей среды также дали понять, что не выступают против генной инженерии, при условии, что эта технология продвигает их цели.

Занимающаяся защитой природы Некоммерческая организация Sierra Club, которая прежде выступала против всех генетически модифицированных организмов, недавно указала, что она признает приемлемость посадки генетически модифицированных американских каштанов для восстановления популяции вида, который доминировал в восточных лесах США, пока они не были почти полностью истреблены болезнями в конце 1800-х годов. Это означает, что у технологий редактирования генов есть шанс. Подавляющее большинство людей в мире обеспокоены изменением климата, как и большинство экологических организаций. Возможно, они поддержат или, по крайней мере, согласятся использовать CRISPR и ГМО для сокращения выбросов в сельском хозяйстве.

Американский каштан (сс) Randy Nonenmacher

Но для раскрытия потенциала генной инженерии требуется больше, чем просто благоприятное общественное мнение и согласие экологов. Чтобы получить широкий спектр продуктов CRISPR, направленных на решение проблемы изменения климата и привлекательных для потребителей, разработчикам и странам необходим более полный доступ к технологиям. Различные версии редактирования генов CRISPR защищены более чем 6 тыс. патентов только в Соединенных Штатах, и еще 200 подаются каждый месяц. Эта сложная структура означает, что разработчику, возможно, придется лицензировать множество разных патентов, чтобы коммерциализировать один продукт. Без реформы эта запутанная система может привести к препонам на пути развития.

Государствам необходимо изменить свои законы об интеллектуальной собственности. Но даже если они этого не сделают, частные лица могут предпринять шаги, чтобы сделать редактирование генов более доступным. Wageningen University & Research в Нидерландах недавно пообещал бесплатно дать лицензии на использование своих патентов CRISPR некоммерческим организациям, использующим эту технологию для некоммерческих приложений, — шаг, которому должны следовать другие патентообладатели. Владельцы также должны убедиться, что их изобретения доступны по цене для мелких разработчиков и бедных стран, у которых нет денег на огромные лицензионные сборы.

Они могут сделать это посредством соглашений о совместном использовании патентов, консолидации патентов и прозрачного ценообразования, что в значительной степени позволит различным компаниям коммерциализировать генетически отредактированные культуры CRISPR. Эти меры также будут способствовать развитию инноваций: больше разработчиков означает большее разнообразие продуктов.

Лаборатория (сс) jarmoluk

Наконец, регулирующие органы должны повысить прозрачность своих процессов принятия решений в отношении CRISPR, потребовав от сельскохозяйственных компаний предоставлять такую же информацию о генно-отредактированных культурах, не подпадающих под действие правил ГМО, что и в отношении культур, подпадающих под действие правил ГМО. Чтобы технология могла завоевать большее доверие потребителей и снизить скептицизм общества, разработчики также должны проводить оценки продуктов, выходящие за рамки безопасности, и показывать покупателям доказательства экологических преимуществ.

Стратегия Европейского союза «С фермы на вилку» предполагает, что во многих странах официальные лица и общественность по-прежнему в целом выступают против использования современной биотехнологии для повышения устойчивости сельского хозяйства. Борьба с изменением климата и повышение устойчивости сельского хозяйства требует изменения мышления. Компаниям и регулирующим органам необходимо действовать быстро, чтобы не допустить укоренения необоснованных опасений по поводу CRISPR. Как видно на примере укоренившейся оппозиции ГМО, может быть трудно убедить людей в полезности новой технологии или метода, когда возникло недоверие. Мир не может допустить, чтобы подобная динамика помешала CRISPR предотвратить наихудшие климатические сценарии.