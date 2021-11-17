Джакарта, 17 ноября 2021, 15:31 — REGNUM Видео, распространяемое в социальных сетях, показывает, как вертолет задел несколько деревьев и повредил магазин, сообщает CNN Indonesia.
Несколько жителей пострадали в результате инцидента. Три человека были раздавлены сломанными ветками деревьев, получили порезы и синяки.
Пострадавшим жителям пообещали выплатить компенсации.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от властей Австралии.
Подробнее в материале: Индонезия получила новую партию вакцины AstraZeneca