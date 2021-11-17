Джакарта, 17 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Видео, распространяемое в социальных сетях, показывает, как вертолет задел несколько деревьев и повредил магазин, сообщает CNN Indonesia.

Sylvere Durand Во Вертолет

Несколько жителей пострадали в результате инцидента. Три человека были раздавлены сломанными ветками деревьев, получили порезы и синяки.

Пострадавшим жителям пообещали выплатить компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от властей Австралии.

Подробнее в материале:Индонезия получила новую партию вакцины AstraZeneca