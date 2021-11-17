Москва, , 15:31 — REGNUM Россия готова поставлять Молдавии вакцины от COVID-19. Об этом 17 ноября заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим молдавским коллегой Нику Попеску.

Сергей Лавров Mid.ru

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Как отметил глава российского МИД, в ходе переговоров стороны пришли к решению не ослаблять совместную работу по противодействию распространению COVID-19.

«Я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что единственными, кто действительно готов к выполнению минских соглашений, оказались Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР), а также Россия в качестве участника в нормандском формате и переговоров в рамках Контактной группы.