Воронеж, 17 ноября 2021, 15:31 — REGNUM Изучить ситуацию с погибшей при пожаре многодетной семьёй и по необходимости оказать поддержку тем, кто в ней нуждается, в связи с трагедией поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства 17 ноября
Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 ноября при пожаре в жилом доме погибла 33-летняя женщина и её пятеро детей в возрасте от 13 лет до года. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным прокуратуры, женщина стояла на профилактическом учете, но была с него снята.
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