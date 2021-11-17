Воронеж, 17 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Изучить ситуацию с погибшей при пожаре многодетной семьёй и по необходимости оказать поддержку тем, кто в ней нуждается, в связи с трагедией поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства 17 ноября

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев

«Большое горе случилось сегодня в селе Костово — из-за пожара в доме погибла многодетная семья. Особенно потрясло, что жертвами огня и, скорее всего, недосмотра взрослых стали пятеро детей. Соболезную их родным, близким и односельчанам. Дал указание изучить подробнее ситуацию с этой семьей и при необходимости оказать поддержку тем, кто может сейчас в ней нуждаться в связи с ЧП», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 ноября при пожаре в жилом доме погибла 33-летняя женщина и её пятеро детей в возрасте от 13 лет до года. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным прокуратуры, женщина стояла на профилактическом учете, но была с него снята.