Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Во время финального матча футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет использоваться паспорт болельщика (Fan ID). Об этом 17 ноября сообщил журналистам глава оргкомитета финала турнира Алексей Сорокин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Паспорта болельщиков

«Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что во время финала Лиги чемпионов будет использоваться система идентификации болельщиков (Fan ID)», — сказал Сорокин.

Он отметил, что Fan ID будет использоваться для облегчённого въезда иностранных болельщиков в Россию.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

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