17 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В России могут продлить ограничения из-за COVID-19 до 2024 года. Как говорится, «ничего личного, просто бизнес»?

Светлана Шаповалова, , 19:04 — REGNUM Известие о продлении санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года, которое пресс-секретарь президента российского президента Дмитрий Песков назвал «техническим» и признался, что Кремль прогадал со сроками окончания пандемии, взбудоражило социальные сети. Люди не верят в истинные причины продления карантинных ограничений, многие полагают, что всё дело — в бизнесе.

Ричард Дадд. Эскиз к иллюстрации одной из греховных страстей — алчности (фрагмент). 1854

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«Изначально в Кремле думали, что рай наступит завтра, однако ошиблись в расчетах, и наступил ад», — иронизирует Сергей Ершов.

«Пандемия никогда не закончится. Сейчас на ней делают деньги», — считает Тимур.

«Лишь бы бабки считали правильно! А ковид подождет!» — смеётся Галина Квасова.

«Закончится сразу, как только население приучат беспрекословно исполнять хотелки чиновников», — иронизирует «Гость».

"И не увидите конца, если будете искусственно поддерживать всю эту шумиху, главная цель которой убедить население в необходимости жить по специальному разрешению от властей (пока ещё только от властей) в виде QR-кодов», — считает Надежда.

«Пандемия в головах останется надолго. Это не лечится. Нам надо с этим научиться жить», — рассуждает Татьяна.

«Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская считает, что QR-коды о вакцинации от COVID-19 нарушают как Конституцию РФ, так и права человека, которые закреплены во всеобщей декларации этих прав от 10 декабря 1948 года», — отметил ЯН.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«Они думали, что пандемия «закончится через полгода — год». Просто тогда они еще не представляли, какое бабло можно пилить на этом цирке. А жадность этих у… остановить невозможно», — считает Степан.

«А с вакциной также «ошибётесь»? Потом просто извинитесь, и всё?» — спрашивает Геннадий Кремень.

«Конца и края не видно бабкам в карманах бенефициаров сего мероприятия», — соглашается Наталья Евтушкова.

«Подумали и начали проводить парады и выборы во время пандемии… А когда же организаторы пойдут в тюрьму?» — спрашивает Джон.

«Ничего страшного и особенного не происходит. Статистику просто начали показывать ежедневно, а до 2020-го года не показывали. Посмотрим ее. За последние 20 лет: с 2001 по 2021 год в России ежедневно умирает около 5000 человек. От разных причин, посмотрите сами достоверную статистику. Почему же нас пугают цифрой смертей: 1200 человек в день от коронавируса?

Причины смертей пишут так, как выгодно: сейчас причину ставят ту, за которую клиники, бизнесы получают большие деньги из бюджета РФ и огромные теневые деньги. С одной стороны, врачи научились ставить диагноз COVID-19. С другой стороны, людей просто привязывают к медицине (к поликлиникам, клиникам и мед. центрам), дискредитируя самолечение людей с использованием здорового образа жизни, правильного питания.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

До 2020 года люди, граждане России были вынуждены жить, используя аптеки, знания фармацевтов и огромное количество безработных людей с высшим образованием. С 2020 года внимание и кошельки людей привязывают к медицинской отрасли. Зачем власти врут, зачем лукавят? А людям, гражданам России не платят, людей игнорируют. Люди хотят начать жить полноценно. Лучшее лекарство — любовь и истина», — написал Тимофей Федосинов в телеграм-чате RT.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя известие о заявленном Роспотребнадзором продлении санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года, пресс-секретарь президента российского президента Дмитрий Песков отметил: «У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно».

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