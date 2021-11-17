Лиссабон, , 15:27 — REGNUM Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза считает «очевидной» необходимость возобновления обязательного использования защитных масок на улице после роста случаев заболевания COVID-19 в стране за последние полтора месяца.

Марселу Ребелу ди Соза Kremlin.ru

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«Это ясно, это очевидно», — сказал Ребелу де Соуза, отвечая на вопрос журналистов о возможности снова сделать использование масок на улицах обязательным.

За минувшие сутки в Португалии зарегистрировано 1693 новых случая заражения коронавирусом.