Токио, , 15:27 — REGNUM В популярном ролевом экшене Monster Hunter Rise пройдёт событие-кроссовер с франшизой Sonic the Hedgehog. Об этом стало известно из ролика, опубликованного 17 ноября на YouTube-канале игры.

Monster Hunter Скриншот из игры Monster Hunter Rise

В рамках ивента в Monster Hunter Rise добавят несколько тематических обликов: костюм Соника для главного героя и его Палико (кота), а также костюм Тейлза для Паламута (собаки) протагониста. Старт события запланирован на 26 ноября 2021 года.

Напомним, что Monster Hunter Rise — это игра от компании Capcom, являющаяся эсклюзивом консоли Nintendo Switch. В ней геймеры охотятся на гигантских доисторических чудовищ.

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