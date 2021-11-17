Минск, 17 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о преступлении против безопасности человечества, совершённом польскими силовиками на границе двух стран. Об этом сообщает 17 ноября пресс-служба белорусского СК.

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Следователи работают около пункта пропуска «Брузги», на месте инцидента на белорусско-польской границе. По статье 128 УК Белоруссии «Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью» открыто уголовное дело.

«СК квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества», — пояснили в ведомстве.

Специалисты осмотрели места применения польской стороной против беженцев специальных средств — слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат. Изъяты фрагменты боеприпасов, трава и грунт со следами раздражающих и токсичных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября мигранты находящиеся в Белоруссии на границе с Польшей, стали бросать в польских силовиков камни и палки, требуя прохода через границу. Против них поляки применили водомёт и слезоточивый газ.

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