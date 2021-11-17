Москва, 17 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Кишинёв продолжит добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья. Об этом 17 ноября заявил на совместном с главой МИД РФ Сергеем Лавровым брифинге в Москве министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

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«Вывод российских войск остается приоритетом нашей внешней политики», — сказал Попеску. Он заявил, что присутствие миротворцев якобы противоречит конституции Молдавии.

Лавров отметил, что Россия продолжит оставаться посредником между Молдавией и Приднестровьем. Он также сказал, что Москва рассчитывает на возобновление встреч в формате «5+2», который не работает два года.

Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось с августа 1992 года. В течение 1996 и 1997 годов Молдавия и Приднестровье подписали ряд меморандумов о нормализации отношений, но конфликт остаётся неурегулированным.