Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Слухи о возможной отставке министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева появились в ряде телеграм-каналов.

Отставка Lexacount.com

Помимо предполагаемой отставки главы ведомства, не исключается, что в Ростовскую область в ближайшее время с инспекцией прибудет федеральная комиссия.

Официальным подтверждением или опровержением данной информации ИА REGNUM не располагает.

ИА REGNUM напоминает, что на пост министра здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев был назначен в декабре 2020 года. С 2010 года он работал главным врачом таганрогского консультационно-диагностического центра, а с 2014 года — главврачом таганрогской городской БСМП. С 2016 года Кобзев («Единая Россия») представлял регион в Государственной думе РФ.

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