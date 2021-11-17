Уфа, , 15:27 — REGNUM Завод по производству химической продукции для нефтегазовой отрасли намерены построить в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Работники завода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новое производство планируют разместить на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск». На заводе намерены выпускать капсулирующий агент и реагент снижения трения воды. Сотрудники Минэкономразвития РФ включили предприятие в реестр резидентов ТОСЭР.

Инвестор намерен направить на реализацию данного проекта около 200 млн рублей и создать 12 новых рабочих мест. Проект планируется реализовывать до 2031 года.

«Для эффективной деятельности инвестор сможет воспользоваться налоговыми преференциями, предусмотренными для резидентов ТОСЭР», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой.

Сообщается, что на ТОСЭР «Благовещенск» зарегистрировано 20 подобных предприятий.