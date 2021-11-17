Загреб, , 15:22 — REGNUM В ходе заседания правительства Хорватии 17 ноября премьер-министр страны Андрей Пленкович обратился к общественности. Он рассказал о коронавирусном кризисе и внедрении ковид-сертификатов в общественных местах и госучреждениях.

Вакцинация Mil.ru

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«За последние две недели число зараженныз увеличилось в 22 из 27 стран ЕС, а в Хорватии за последние две недели оно снизилось на 58 процентов. Мы ведем борьбу с ковидом уже 20 месяцев и призываем граждан придерживаться этих мер», — сказал Пленкович и призвал к вакцинации.

«Пандемия еще не закончилась. Количество смертей таково, что сегодня, когда появятся данные, количество смертей наверняка превысит 10 000 смертей от ковида, что ужасно», — добавил он.

Он подчеркнул, что число погибших было бы меньше, если бы больше людей было вакцинировано.