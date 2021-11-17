Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о совместных планах по организации культурных мероприятий в рамках финала Лиги чемпионов и Дня города в Петербурге. Этой инициативой вице-губернатор поделился с журналистами 17 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что петербургский финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 28 мая 2022 года.

«Это (финал Лиги чемпионов) также пересекается по датам с празднованием Дня города 27-го мая. Мероприятия будут с 25-го по 30-е. То есть у нас, в принципе, все эти праздники будут в едином ключе развиваться, в едином ключе праздноваться, дополнять друг друга и делать этот праздник масштабнее, интереснее», — сказал Борис Пиотровский.

Программа этих мероприятий пока ещё не сформирована. На их ход будет влиять прежде всего эпидемическая обстановка в городе. Вице-губернатор отметил, что на сегодняшний день в Петербурге наращивается темп вакцинации. Исходя из этого, ожидается, что к маю 2022 года антиковидные требования будут умеренными.

По предварительным прогнозам, в мае в Петербурге ожидается поток иностранных туристов. «Мы ожидаем в городе до 40 тысяч болельщиков, которые приедут со всего мира. За две недели до матча мы окончательно узнаем, какие команды мы встретим в городе», — отметил вице-губернатор.

Напомним, что День города официально празднуется 27 мая. В 2022 году Петербургу исполнится 319 лет. Праздничные мероприятия начнутся с 25-го числа.

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