Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о совместных планах по организации культурных мероприятий в рамках финала Лиги чемпионов и Дня города в Петербурге. Этой инициативой вице-губернатор поделился с журналистами 17 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

Напомним, что петербургский финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 28 мая 2022 года.

«Это (финал Лиги чемпионов) также пересекается по датам с празднованием Дня города 27-го мая. Мероприятия будут с 25-го по 30-е. То есть у нас, в принципе, все эти праздники будут в едином ключе развиваться, в едином ключе праздноваться, дополнять друг друга и делать этот праздник масштабнее, интереснее», — сказал Борис Пиотровский.

Программа этих мероприятий пока ещё не сформирована. На их ход будет влиять прежде всего эпидемическая обстановка в городе. Вице-губернатор отметил, что на сегодняшний день в Петербурге наращивается темп вакцинации. Исходя из этого, ожидается, что к маю 2022 года антиковидные требования будут умеренными.

По предварительным прогнозам, в мае в Петербурге ожидается поток иностранных туристов. «Мы ожидаем в городе до 40 тысяч болельщиков, которые приедут со всего мира. За две недели до матча мы окончательно узнаем, какие команды мы встретим в городе», — отметил вице-губернатор.

Напомним, что День города официально празднуется 27 мая. В 2022 году Петербургу исполнится 319 лет. Праздничные мероприятия начнутся с 25-го числа.