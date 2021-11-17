Москва, , 15:21 — REGNUM 2020 год из-за пандемии коронавируса был очень трудным для туристического бизнеса во всем мире и в России, в частности. Восстановление туротрасли в России под угрозой, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Мобильный гид по экскурсии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) внутренний туризм сократился на 35−40%. Внешний туризм по итогам года пережил катастрофическое сокращение на 77,5%. Общие потери туристической индустрии России за 2020 г. составили сумму более чем 1,3 трлн руб.

Окончание второй волны пандемии и начало 2021 года породили определенные надежды на возрождение туристической отрасли. Оказанные государством меры поддержки оказалась крайне важными и помогли малому и среднему бизнесу в туристической сфере выжить.

Наиболее эффективными из мер поддержки на федеральном уровне стали постановления правительства об отсрочке выполнения туристическими компаниями обязательств перед клиентами, заключенными до закрытия границ, и возврат части средств за покупку туров по России в первой и второй волнах коронавируса, а также выплата минимальных зарплат сотрудниками туристической отрасли.

После второй волны пандемии на туристический рынок пришли новые идеи, новые маршруты на международном и всероссийском уровне и новые надежды. Однако в 2021 году надеждам на возрождение туристического бизнеса в условиях третьей волны пандемии и продолжающихся в мире локальных локдаунов не суждено было сбыться.

Туристические компании на сегодняшний день накопили перед клиентами задолженностей порядка 300 миллионов долларов, а совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности составляет около $100 млн.

Отсрочка по долгам, согласно мерам поддержки, действует до 31 декабря 2021 года. Европейские страны и страны Юго-Восточной Азии, в большинстве своем, закрыты для туристических поездок либо не признают вакцину от коронавируса «Спутник V».

В сложившихся форс-мажорных обстоятельствах авансы, переведенные в зарубежные гостиницы и отели для обеспечения туристических поездок, вернуть не предоставляется возможным, поскольку они не были заранее оговорены в большинстве заключенных контрактов.

Отсутствуют механизмы возврата денежных средств и продления соглашений в подобных случаях. Сумма необходимых выплат со стороны туристического бизнеса, в случае неисполнения взятых им на себя обязательств, составит порядка $2 млрд. Таких средств у туристических компаний и туроператоров нет.

В этой связи, если вышеупомянутые меры отсрочки исполнения обязательств перед клиентами, принятые властями, не будут продлены после 31 декабря 2021 года, можно ожидать очередную волну банкротств мелких и средних региональных туристических компаний.

Третья волна пандемии продолжит «косить» малый и средний турбизнес, если ему не помочь на региональном и федеральном уровне. Турбизнесу нужна поддержка от государства либо, по законам рынка, выживет сильнейший», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60% туроператоров России не смогут вернуть туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за пандемии, писали СМИ, ссылаясь на обращение представителей отрасли к правительству страны.

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