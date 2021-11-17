Москва, 17 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. 2020 год из-за пандемии коронавируса был очень трудным для туристического бизнеса во всем мире и в России, в частности. Восстановление туротрасли в России под угрозой, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильный гид по экскурсии

«По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) внутренний туризм сократился на 35−40%. Внешний туризм по итогам года пережил катастрофическое сокращение на 77,5%. Общие потери туристической индустрии России за 2020 г. составили сумму более чем 1,3 трлн руб.

Окончание второй волны пандемии и начало 2021 года породили определенные надежды на возрождение туристической отрасли. Оказанные государством меры поддержки оказалась крайне важными и помогли малому и среднему бизнесу в туристической сфере выжить.

Наиболее эффективными из мер поддержки на федеральном уровне стали постановления правительства об отсрочке выполнения туристическими компаниями обязательств перед клиентами, заключенными до закрытия границ, и возврат части средств за покупку туров по России в первой и второй волнах коронавируса, а также выплата минимальных зарплат сотрудниками туристической отрасли.

После второй волны пандемии на туристический рынок пришли новые идеи, новые маршруты на международном и всероссийском уровне и новые надежды. Однако в 2021 году надеждам на возрождение туристического бизнеса в условиях третьей волны пандемии и продолжающихся в мире локальных локдаунов не суждено было сбыться.

Туристические компании на сегодняшний день накопили перед клиентами задолженностей порядка 300 миллионов долларов, а совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности составляет около $100 млн.

Отсрочка по долгам, согласно мерам поддержки, действует до 31 декабря 2021 года. Европейские страны и страны Юго-Восточной Азии, в большинстве своем, закрыты для туристических поездок либо не признают вакцину от коронавируса «Спутник V».

В сложившихся форс-мажорных обстоятельствах авансы, переведенные в зарубежные гостиницы и отели для обеспечения туристических поездок, вернуть не предоставляется возможным, поскольку они не были заранее оговорены в большинстве заключенных контрактов.

Отсутствуют механизмы возврата денежных средств и продления соглашений в подобных случаях. Сумма необходимых выплат со стороны туристического бизнеса, в случае неисполнения взятых им на себя обязательств, составит порядка $2 млрд. Таких средств у туристических компаний и туроператоров нет.

В этой связи, если вышеупомянутые меры отсрочки исполнения обязательств перед клиентами, принятые властями, не будут продлены после 31 декабря 2021 года, можно ожидать очередную волну банкротств мелких и средних региональных туристических компаний.

Третья волна пандемии продолжит «косить» малый и средний турбизнес, если ему не помочь на региональном и федеральном уровне. Турбизнесу нужна поддержка от государства либо, по законам рынка, выживет сильнейший», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60% туроператоров России не смогут вернуть туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за пандемии, писали СМИ, ссылаясь на обращение представителей отрасли к правительству страны.

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