Рейкьявик, , 15:26 — REGNUM В настоящее время эстафета по формированию правительства Швеции находится в руках лидера «Социал-демократов» Магдалены Андерссон, которая, если это ей удастся, станет первой женщиной-премьер-министром. Однако делать столь большой акцент на пол руководителя правительства не стоит. Такое мнение в эфире шведского телеканала SVT 16 ноября высказала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

Флаг Исландии

Напомним, что Швеция — единственная страна в скандинавском регионе, которой не руководила женщина. Однако Якобсдоуттир считает, что в политике пол не имеет решающее значение.

«Мы политики. И как политики мы, очевидно, проводим ту или иную политику, с которой можно полностью не соглашаться, даже если ее проводит женщина, даже если женщины могут проявлять солидарность, когда дело доходит до вопросов, касающихся женщин», — объяснила премьер-министр.

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