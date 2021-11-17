Чебоксары, , 15:18 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении пензенского предпринимателя, поставившего в исправительное учреждение бывшую в употреблении мельницу. Его обвинили в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Мельница Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет 50-летний индивидуальный предприниматель из Пензенской области. Следствием установлено, что в январе 2021 года был заключён государственный контракт с лечебно-исправительным учреждением № 7 УФСИН по Чувашии на сумму более 1,7 млн рублей на поставку вальцовой мельницы. Её заказывали для колонии-поселения № 8, которая расположена в Алатырском районе.

В надзорном ведомстве отмечают, что в соответствии с техническим заданием мельница должна была быть новой, изготовленной в 2021 году.

«Предприниматель поставил изготовленную и восстановленную кустарным способом вальцовую мельницу, рыночная стоимость которой существенно ниже новой», — говорится в сообщении.

В следственном управлении СКР по Чувашии отмечают, что мельница была изготовлена, в том числе, из бывших в употреблении деталей.

По данным прокуратуры, обвиняемый вину признал частично, ущерб возместил. Дело в отношении него расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Материалы переданы в Алатырский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Чебоксарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из компаний. Правоохранители считают, что он продал сыну и себе по заниженным ценам соответственно гараж и офисное здание, которые принадлежали обществу.

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