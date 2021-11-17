Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Омбудсмен по делам юстиции Эрик Ниманссон раскритиковал региональную администрацию Кальмара за то, что она оштрафовала на 400 шведских крон пожилую пару в качестве платы за отказ вакцинироваться от COVID-19. Об этом 17 ноября сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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Поводом к новости послужил случай с пожилым мужчиной и ее супругом, которые в назначенное время пришли в поликлинику, чтобы вакцинироваться от COVID-19. На входе они спросили, препаратом какого производителя они будут привиты. Ответа они не получили, после чего вакцинироваться отказались. В больнице взыскали с пары 400 крон, мотивируя тем, что они не пришли на запланированный прием.

Нимассон отметил в своем пресс-релизе, что считает незаконным приравнивать отказ пациента от вакцинации, когда он не знает, какой препарат ему введут, и ситуацию, при которой граждан забронировал время для посещения доктора и по той или иной причине не пришел в больницу.

Удивительным фактом является то, что вопрос, какой вакциной их будут прививать, муж с женой задали на улице у входа в больницу, а разговор с медперсоналом занял «секунд 45, ну может, секунд 60», заявил мужчина.

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