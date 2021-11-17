Москва, 17 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В РФ для поддержки туристического бизнеса следует создать простой и прозрачный механизм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила научный сотрудник департамент маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Шарко. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ на грани банкротства могут оказаться почти 60% туристических операторов.

Pixel2013 Туризм

«Поддерживать малый бизнес в кризис — задача государства. Но нужен простой и прозрачный механизм. В свою очередь, туроператоры должны в период ажиотажа и неясности с пандемией снизить предложение: предлагать только те страны, в которых вероятность отмены и введения новых запретов будут наиболее прогнозируемы, продажа по записи и на очень краткий период времени, риски невыезда нужно страховать в обязательном порядке», — сказала Шарко.

Как полагает эксперт, властям РФ следует провести мониторинг всех турфирм на предмет надежности и добропорядочности и составить соответствующий рейтинг.

«И тем, кто окажется сильно в хвосте, стоит задуматься, а стоит ли им вообще быть на рынке, — сказала Шарко. — Ведь потеря деловой репутации маленькой ненадежной фирмы бросает тень на весь турбизнес: туристы боятся быть обманутыми, а это подталкивает их к самостоятельному туризму, развитию авторских туров, где все индивидуально и надежно. Также еще одним решением может быть предоставление мониторинга здоровья по странам. При планировании поездки будет возможность получить данные за период по уровню заболеваемости в данный момент и тенденциям и уже на основе этого принимать решение о посещении той или иной страны».

При этом Шарко подчеркнула, что в настоящее время нельзя сказать, будто российский турбизнес адаптировался к условиям пандемии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 60% российских туристических компаний могут обанкротиться.