Москва, , 15:16 — REGNUM В Москве начали создавать цифровую модель города, сообщает 17 ноября пресс-служба департамента транспорта столицы.

Автомобиль ЦОДД Дарья Антонова © ИА REGNUM

Цифровая модель Москвы должна стать электронной базой со всеми дорожными объектами — знаками, светофорами, пешеходными переходами, остановками транспорта и всем, что связано с дорогами. Для оцифровки городских улиц ЦОДД запустил восемь спецавтомобилей.

Электронное пространство позволит проводить эксперименты на стадии проектирования изменений. Таким образом, увидит жизнь самое эффективное решение. Модель будет актуальной для всех, поэтому позволит улучшить взаимодействие со специалистами из смежных организаций.

«В перспективе цифровой двойник позволит использовать данные, когда начнутся тесты беспилотного транспорта и системы подключения V2I», — рассказали в пресс-службе.