Таллин, , 15:16 — REGNUM Распоряжением таллинского Департамента здоровья запрещена хозяйственная деятельность спортклуба Sparta Spordiselts. Об этом сообщил эстоснкий портал stolitsa.ee

Закрыто Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Решение аргументировано тем, что в спортклубе не соблюдаются требования, защищающие жизнь и здоровье посетителей. Это первый подобный случай в Таллине.

Департамент здоровья напомнил, что, согласно распоряжению правительства Эстонии, в помещениях спортклуба не могут находиться посетители без ковид-сертификатов, это ограничение действует в отношении тех, кого Sparta Spordiselts считает «привилегированными членами клуба».

В ходе рассмотрения дела было также установлено, что спортклуб Sparta Spordiselts игнорировал распоряжение о приостановке хозяйственной деятельности на период ковид-ограничений. Выяснилось, что условия работы спортивного клуба не обеспечивают эффективной борьбы с распространением вируса.

Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет составлен и реализован план соблюдения требований по защите жизни и здоровья посетителей.