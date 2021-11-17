Москва, , 15:15 — REGNUM Даже в условиях целенаправленной политики по импортозамещению в России доля импорта в потребительских сегментах оставалась достаточно стабильной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

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«Шок 2020 года также не оказал существенного влияния. Поэтому полагаю, что доля импорта в потребительских непродовольственных товарах будет оставаться вблизи текущих значений (около 75% — прим. ИА REGNUM), — сказал Салихов. — Высокая доля импорта в рознице вообще характерна для экономически развитых стран. Как правило возможности импортозамещения в производстве сложных потребительских товаров носят ограниченный характер. В этих условиях государственная политика по поддержке этих секторов должна быть направлена на облегчение доступа на международные рынки и стимулирование экспорта».

Как пояснил Салихов, для российских производителей российский рынок имеет границы роста, в то время как глобальный рынок практически не имеет подобных границ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Салихов рассказал, чем, по его мнению, объясняется тот факт, что в РФ за последние пять лет почти не изменилась доля импорта в непродовольственной рознице.

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