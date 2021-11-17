Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM По итогам 2021 года Ростовская область, сохранив лидирующие позиции по уровню цифрового развития, может стать одним из лучших цифровых регионов России. В частности, будет учтена доступность интернета (интернет-покрытие превышает 86%), качество и количество предоставляемых услуг и цифровизации документооборота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Губернатор посетил один из офисов МФЦ Ростовской области Umfc.mfc61.ru

Положительно повлиять на качество жизни населения Ростовской области позволило создание современной и разветвлённости сети многофункциональных центров (МФЦ). Ежегодно сотрудники МФЦ регистрируют около 5 млн обращений граждан. Большинство получателей услуг довольны качеством работы МФЦ.

В условиях коронавирусных ограничений МФЦ продолжает электронную форму получения услуг. Так, за последние четыре месяца услугами по оформлению СНИЛС и регистрации учётных записей на портале «Госуслуги» воспользовались более 300 тыс. жителей Ростовской области.

В настоящее время на портале «Госуслуги» зарегистрировано более четырёх миллионов человек, что позволяет качественно и не выходя из дома получить любую из трёх тысяч услуг. С начала 2021 года было обработано почти 9 млн заявлений, что говорит о повышении уровня цифровой грамотности населения.

«Мы целенаправленно шли к тому, чтобы Дон не отставал, а опережал другие регионы по уровню цифровой вовлеченности. Власть должна качественно и быстро обслуживать интересы населения, прямой путь к этому — электронный документооборот и оказание электронных услуг», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

За последние годы Ростовская область заметно улучшила свои позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню цифровизации и удобства оказания государственных услуг населению. Так, если в 2016 году регион занимал 49-е место, то по итогам 2020 года стал пятым в этом списке. Этому способствовало, в том числе, развитие инфраструктуры связи, что позволило сделать интернет доступным для граждан. В период 2019—2021 годов в Ростовской области подключены к высокоскоростному интернету 2209 социально значимых объектов, в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, пожарные части и посты, органы местного самоуправления.

В рамках Стратегии цифровой трансформации на Дону планируется обеспечить сотовой связью все населенные пункты и повысить устойчивость связи вдоль автомобильных дорог.