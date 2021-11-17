Пекин, 17 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В китайском МИД не комментируют сообщения о возможном дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине Соединёнными Штатами Америки. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 17 ноября.

Department for Communities and Local Government Олимпийские игры

«Мы не комментируем домыслы», — сказал дипломат во время брифинга.

Он подчеркнул, что Китай приветствует прибытие зарубежных спортсменов на состязания, и выразил уверенность, что сами атлеты ждут Олимпиаду. Подготовка к пекинским Играм почти завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США появились публикации о вероятном дипломатическом бойкоте предстоящей Олимпиады со стороны администрации президента США Джо Байдена. Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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