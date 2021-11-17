Москва, 17 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ за последние пять лет почти не изменилась доля импорта в непродовольственной рознице, объясняется в числе прочего потребительскими предпочтениями граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

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«Такая устойчивость связана со структурными факторами — потребительскими предпочтениями, возможностями производства, уровнем затрат на транспортировку и прочим, — сказал Салихов. — В большинстве товарных категорий в значительной степени уже произошло насыщение потребительского спроса, каких-либо серьезных изменений уже не происходит. Потребители понимают, чего и по какой цене они хотят. Высокая доля импорта является нормальной в современных экономиках. Я не думаю, что государству стоит прилагать какие-то специальные усилия, чтобы изменить подобную ситуацию».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, как РФ могла бы снизить зависимость от импортной одежды.