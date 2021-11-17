Москва, 17 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Экспорт российского программного обеспечения в 2021 году вырос на 13,5% и уже превысил на 5 млрд долларов показатели прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в рамках специальной программы поддержки цифровизации цена российского софта для представителей малого и среднего предпринимательства уменьшится вдвое.

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«Поддержка российского софта положительно скажется на рынке. Многие компании имеют практику «первый месяц бесплатно» для ознакомления с программным обеспечением, — сказал Тимофеев. — Сейчас важно не только сохранить позиции российского софта на рынке, но и предложить неизведанное. За последние два года на рынке появилось много новых интересных продуктов, которые по качеству исполнения превосходят западные аналоги. И для более активного внедрения российского софта желательно дать попробовать лучшие продукты бесплатно. Но когда «совсем бесплатно», это порой и отталкивает. У клиента появляется мысль: если этот продукт бесплатный, то каким будет его качество?»

Поэтому, как полагает Тимофеев, предоставить лицензии на облачное программное обеспечение по сниженной стоимости — это самое простое и перспективное решение.

«У российского софта есть главный большой плюс: очень низкая цена по сравнению с зарубежным (без привязки к доллару) и более близкая и доступная техподдержка», — сказал он.

В связи с этим он обратил внимание на то, что экспорт российского программного обеспечения в 2021 году вырос на 13,5% и уже на пять миллиардов долларов превысил показатели 2020 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор ВШЭ Михаил Комаров объяснил, как повысить эффективность использования российского программного обеспечения.