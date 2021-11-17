Вашингтон, 17 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс записала видеообращение к своим подписчикам. Она опубликовала его в личном Instagram-аккаунте 17 ноября.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

https://www.instagram.com/tv/CWW6Dn2psO0/

В ролике Спирс ответила на вопрос фанатов, чем она будет заниматься после отмены опеки над ней. Певица выразила надежду, что её история станет толчком к изменению «коррумпированной» системы опекунства.

Она также поблагодарила участников движения FreeBritney: «Вы, ребята, раскачали. Ранее я была немой, я была запуганной слишком долго — я не могла ничего сказать… Спасибо вам. Вы спасли мою жизнь, сто процентов», — говорит певица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд полностью отменил опеку над Бритни Спирс. До этого на протяжении 13 лет её опекуном был собственный отец Джеймс Спирс.