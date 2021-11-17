17 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

С требованием предъявлять QR-коды о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест в школах и детских садах столкнулись жители Чернянского района Белгородской области — в Сети появился документ за подписью начальника районного управления образования. После широкой огласки областное профильное ведомство признало информационное письмо недействительным.

Юлия Пёрышкина, , 19:07 — REGNUM О новых порядках посещения образовательных учреждений сообщили подписчики телеграм-канала «Белгород №1». В Чернянском районе от директоров школ и детских садов потребовали не пускать в здания граждан без QR-кодов о вакцинации или трёхдневного ПЦР-теста. В информационном письме также даны рекомендации по организации проверки QR-кодов.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы позвонили в управление образования Чернянского района. Здесь пояснили, что речь идёт о неких посторонних людях, которые могут зайти на территорию учреждения — и у них должен быть QR-код. По словам замначальника управления образования Ирины Блажко, на родителей, которые, например, забирают детей из детсада, это правило не распространяется (хотя в документе говорится о «каждом посетителе»)», — пишет «Белгород №1».

Подписчики подтвердили, что сталкивались с таким документом.

«Да, именно так, в саду висит объявление и воспитатели предупреждают, чтобы родители имели при себе QR-код, а не просто все посетители», — отметила oksa.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

«А то что? Ребёнка будут в ворота шваброй выпихивать для обеспечения дистанции?» — усмехается Rattus.

«Вот это новость! Кроме фотографов, посторонних в этих учреждениях не бывает. Так что не надо думать, что это сделано не против родителей», — уверена Iren.

«А прокурор Чернянского района заболел?» — спрашивает dolphin.

«В Новом Осколе то же самое во всех садах и школах, заходить нельзя вообще, детей забирают и выдают на улице, зайти можно только по QR-коду, и то — в случае болезни ребёнка. Или надо попасть к заведующей, причём в приказе это сначала представлено как антитеррористическая мера, а в конце написано, что всё же войти можно в крайнем случае и по QR-коду. То есть воспитатели оставляют детей одних, пока выходят, выводят и заводят детей, потому что выхода у них нет. Люди подневольные, так сказать. Садик не хочу светить, садик у нас хороший, это распоряжение свыше, и точно знаю, что в других садах то же самое. Причём наш сад держался до последнего», — рассказала Анастасия и прикрепила фотографию документа, предписывающего усилить «пропускной и внутриобъектовый режим» с 1 октября 2021 года в отношении всех посетителей детского сада.

«Родитель по договору также является участником учебного процесса, не имеют право делить, кого пускать, а кого нет, превышение полномочий и самоуправство, можно ещё подобрать статей», — предлагает перевести вопрос в юридическое поле Наталья.

На документ муниципалитета пришлось отвечать департаменту образования региона. В ведомстве пояснили, что «рекомендательное письмо» с определением порядка посещения учреждений образования было направлено для информирования социальных партнёров (по части сфер культуры, спорта и молодёжной политики), проверяющих организаций (Общественная палата, депутаты муниципального и областного уровней) и специалистов сферы услуг (фотографов или видеооператоров) в преддверии проведения классных и внутригрупповых мероприятий (различные утренники).

Администрация города Белгорода Марина Каширская © ИА REGNUM

«Данные рекомендации не распространялись на родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся учреждений образования муниципалитета. Фактов недопущения родителей в образовательные учреждения не было. На данный момент информационное письмо признано недействительным. Приказ об аннулировании письма направлен в образовательные учреждения Чернянского района», — цитирует депздрав сообщество «Белгород №1».

«Превратили школу в тюрьму с пропускным пунктом, высоким забором. Осталось только по периметру колючую проволоку натянуть», — огорчён Mavs86.

«Как привыкли все брать под козырек, показать свою якобы работу, а получается цирк шапито. Пишут, даже не вникая в проблему. Понятно, текст составляет исполнитель. Но руководитель, подписывая документ, читает его?» — возмущается Тамара.

«Во власть умных не берут, там винтики и шпунтики в огромном теле механизма. Главное, вовремя подмазывать и всего-то…» — недовольна чиновниками Нина.