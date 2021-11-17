Москва, 17 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В России малый и средний бизнес стремится увеличить свои обороты и масштабироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

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«Бизнес постепенно восстанавливается после пандемии, — сказал экономист. — Более того, отдельные категории бизнеса достаточно активно развивались и в период пандемии. Сейчас малый и средний бизнес стремится увеличить свои обороты, масштабироваться. А для этого требуется кредитование. Несмотря на рост ключевой ставки в целом по стране реализуется поддержка малого и среднего бизнеса. Действуют льготные программы для поддержки бизнеса, который пострадал в период пандемии. Отдельные отрасли в целом могут быть вовлечены в программы поддержки государства, где предоставляются кредиты по сниженным ставкам. Скорее всего, объемы кредитования продолжат расти. Потребность существует, да и действие программ продлится как минимум на год, а по отдельным отраслям — на постоянной основе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России рост потребительского кредитования может отразиться на темпах восстановления экономики.