Самара, , 15:10 — REGNUM 1785 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в регионе выявили 162 206 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 5092 пациента с COVID-19, в том числе смерть 31 такого пациента была констатирована в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 117 660 человек, в том числе в минувшие сутки победили инфекцию 978 человек.

Согласно данным на 16 ноября в регионе за сутки выявили 1793 носителя коронавируса.