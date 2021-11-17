Нижний Тагил, Свердловская область, 17 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве спавшей родственницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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По версии следствия, мужчина весной 2021 года пригласил родственников к себе домой, чтобы отметить день рождения. У обвиняемого внезапно возникло враждебное отношение к своей родственнице. Свердловчанина не остановила то, что женщина уже спала. Он взял нож и нанёс родственнице несколько ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления.

Следствие провело ряд мероприятий для закрепления доказательной базы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Свердловчанина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после случившегося злоумышленник ушёл с места происшествия и, отбежав на значительное расстояние, улёгся спать прямо на улице. Проснулся оттого, что ему стало холодно. Затем направился домой, где его задержали сотрудники уголовного розыска.

«Внятно объяснить свой поступок гражданин не мог, ссылаясь на то, что не помнит того, что произошло, из-за алкогольного опьянения. В дальнейшем задержанный был доставлен в отдел полиции и передан нашим коллегам из регионального СКР», — сказал Горелых.