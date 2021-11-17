Ярославль, , 15:06 — REGNUM В Ярославле депутаты предложили отложить завершение благоустройства в Юбилейном парке и перенести его на весну 2022 года. Вопрос обсуждался на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по ЖКХ.

Благоустройство Юбилейного парка в Ярославле

Вопрос по объекту подняла депутат Юлия Миронова, обратившись к директору департамента городского хозяйства мэрии Ярославу Овчарову.

«Мы в прошлом году, так скажем, установили горку с грязью, а в этом году мы дорожки из грязи устанавливаем? Может, Ярослав Владимирович прокомментирует?», — задала вопрос депутат.

Однако чиновник не стал комментировать текущую ситуацию, сославшись на то, что работы не завершены и идут полным ходом. Вопросы по благоустройству Ярослав Овчаров предложил задать, встретившись на объекте. Но такой ответ депутатов не удовлетворил. Председатель муниципалитета Артур Ефремов отметил, что сам подрядчик прямо заявляет, что не уложится в срок.

«К 1 декабря даже подрядчики говорят, что они не сделают весь объём, как бы мы сейчас не заклинали. Есть вопрос по температурным режимам, по нанесению того же резинового покрытия. Потому что та информация, которая в общем доступе — это делается до плюс 5 градусов. Сами подрядчики говорят, что мы клей греем, поэтому, можем приклеивать. Хорошо, приклеили. По качеству мы увидим, к сожалению, только весной», — пояснил своё виденье ситуации Артур Ефремов.

Ярослав Овчаров отозвался, что работы будут выполняться сейчас. В том числе по озеленению.

«На сегодняшний день у нас подрядчиком заявлено, что работы завершит. У нас там три субподрядные организации. Большую работу проделали по привлечению дополнительных компаний, усиления генподрядчику», — коротко отозвался директор ДГХ.

Внятного ответа на свой вопрос депутаты так и не смогли получить.

«Я всё-таки не услышал внятного ответа. Общие слова. Есть понимание, что все объёмы работ не будут завершены в этом парке. Даже просто для примера, по проекту посадить кусты. Они не будут посажены. Я думаю, вы не будете отрицать, что сейчас уже кусты не посадить. Есть вопрос озеленения, там, где заливаются скамейки, сейчас нельзя уже этого делать. Даже рулонный газон уже нельзя будет расстилать. С понедельника будут минусовые температуры. На мой взгляд, сейчас необходимо определиться, что мы хотим от этого парка. Закрыть документы и типа сделали. Или то благоустройство, которое закладывается по проекту, всё-таки получить его», — заключил Артур Ефремов.

В решение комиссии депутаты внесли предложение мэрии — перенести часть работ на весну 2022 года.

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