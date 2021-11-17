Не на бумаге, а по факту: корректировка районов Крайнего Севера назрела
Москва, 17 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Корректировка списка районов Крайнего Севера и приравненных к ним давно назрела. Причем, зачастую, даже не на бумаге, а по факту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР
Народы севера
«Так, Воркута и Сыктывкар относятся к одной категории, хотя природно-климатические условия там различаются кардинально, начиная от температур в течение года, и заканчивая растительностью. втор
В первой злне, кроме мхов и низкого кустарника, вы ничего не найдете, а во втором, находящемся почти на широте Санкт-Петербурга, полноценные зеленые насаждения, а климат не так уж и сильно отличается от московского.
Но региональные надбавки в обоих городах одинаковые. Причем такие казусы можно встретить во многих регионах страны.
С другой стороны, правительство России никакого пересмотра списка территорий, относящихся к Крайнему Северу, не предусмотрело.
Так что, вероятнее всего, каких-то радикальных перемен в образе жизни населения этих районов не произойдет. Но вот административный учет подвергнется неким формальным изменениям.
Как сообщало ИА REGNUM, новый вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий утвердило правительство России.
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