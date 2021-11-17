Москва, 17 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Корректировка списка районов Крайнего Севера и приравненных к ним давно назрела. Причем, зачастую, даже не на бумаге, а по факту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Народы севера

«Так, Воркута и Сыктывкар относятся к одной категории, хотя природно-климатические условия там различаются кардинально, начиная от температур в течение года, и заканчивая растительностью. втор

В первой злне, кроме мхов и низкого кустарника, вы ничего не найдете, а во втором, находящемся почти на широте Санкт-Петербурга, полноценные зеленые насаждения, а климат не так уж и сильно отличается от московского.

Но региональные надбавки в обоих городах одинаковые. Причем такие казусы можно встретить во многих регионах страны.

С другой стороны, правительство России никакого пересмотра списка территорий, относящихся к Крайнему Северу, не предусмотрело.

Так что, вероятнее всего, каких-то радикальных перемен в образе жизни населения этих районов не произойдет. Но вот административный учет подвергнется неким формальным изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, новый вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий утвердило правительство России.

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