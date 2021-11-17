Ханты-Мансийск, 17 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Югре с начала ноября произошло три случая провала под лёд людей и техники. Происшествия случились на крупных реках — Оби, Конде и Малом Югане, с довольно сильным течением и большой глубиной, где лёд ещё тонок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

ГУ МЧС России по ХМАО

Спасённые оправдываются желанием открыть сезон зимней рыбалки и сократить путь.

А именно, 3 ноября днём ушёл под лёд автомобиль УАЗ на реке Конда в районе деревни Ямки Кондинского района. Поднять машину на берег удалось только через несколько дней с помощью водолазов. Водитель погиб.

А 9 ноября поступило сообщение о пропаже человека. Мужчина выехал на снегоходе 8 ноября и не добрался до места назначения. Обнаружено место провала на реке Малый Юган в Сургутском районе. Человек погиб.

В Сургуте 17 ноября спасатели достали троих промокших мужчин на берег, снегоход, на котором они передвигались на реке Оби, утонул.

«Это иначе как безрассудством и не назовёшь. И где это происходит? На Оби, да еще ночью! Одна из крупнейших рек страны, там есть участки, которые и в минус 30 не замерзают», — отметила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС по Югре Ольга Кашкарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области два ребёнка утонули 14 ноября, которые играли на льду

https://regnum.ru/news/accidents/3422593.html