Джакарта, 17 ноября 2021, 15:04 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 522 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.
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По состоянию на 17 ноября 2021 года в Индонезии выявлено 4 251 945 носителей коронавируса.
Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 458 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 099 857 человек.
Всего эпидемия унесла жизни 143 698 жителей Индонезии. От COVID-19 в Индонезии за сутки умерли 13 человек.
В настоящее время в Индонезии насчитывается 8390 активных случаев COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал министров и руководителей соответствующих ведомств сосредоточиться на сокращении активных случаев COVID-19.
Подробнее в материале: Глава Индонезии поручил министрам сократить число активных случаев COVID-19