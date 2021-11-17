Бишкек, , 15:04 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали родственника одного из кандидатов в депутаты республиканского парламента по подозрению в подкупе избирателей. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 17 ноября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что доверенное лицо политика поймали с поличным при раздаче денег жителям одномандатного избирательного округа, в котором тот баллотируется в парламентарии.

При этом, в ходе обыска задержанного и осмотра принадлежащего ему автомобиля сотрудники ГКНБ обнаружили крупную сумму денег и списки избирателей с указанием адресов их проживания.

Читайте также: До миллиона долларов негласно платят кандидаты в депутаты в Киргизии

По версии следствия, он склонил нескольких председателей квартальных и домовых комитетов к незаконной агитации в пользу своего родственника и подкупу избирателей за денежное вознаграждение.

После допроса задержанного водворили в следственный изолятор комитета нацбезопасности. Против него возбудили уголовное дело по статье «Подкуп избирателей». Теперь ему грозит штраф в размере от 180 тысяч до 220 тысяч сомов (от 154 тысяч до 188 тысяч рублей).

Также их попросили не лоббировать интересы политических партий и кандидатов из одномандатных округов, претендующих на места в республиканском законодательном собрании.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться только 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — депутаты-одномандатники.

Читайте также: Спецслужбы Киргизии просят членов ОПГ не вмешиваться в выборы