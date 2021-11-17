Москва, 17 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Меры по сокращению задолженностей в электроэнергетике и ЖКХ призвал принять председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он заявил об этом 17 ноября в ходе правительственного заседания.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Конечно, сохраняется вопрос о задолженностях. Они есть и в электроэнергетике, и в коммунальном хозяйстве. Нужно принять меры по сокращению долгов в этих отраслях», — сказал он.

Также премьер-министр России добавил, что от решения этого вопроса зависит финансирование и модернизация предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковназвал коммерческим вопросом увеличение поставок российского газа в Европу.