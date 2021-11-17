Рига, , 14:57 — REGNUM Государственная полиция Латвии завела более полусотни дел в отношении так называемых «денежных мулов». Об этом сообщило латвийское «Радио 4».

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Отмечается, что такими криминальными посредниками в незаконной передаче денег все чаще становятся молодые люди. Они плохо разбираются в законодательстве, которое может весьма чувствительно наказать их за такое правонарушение.

«К сожалению, за последние пару месяцев мы увидели тенденцию: молодые люди становятся денежными курьерами. Они позволяют использовать свои банковские счета для отмывания подозрительных денег, для вывода средств, полученных преступным путем», — сообщил глава отдела IT-безопасности банка Citadele Каспар Бришка.

По его словам, через банковские счета молодых латвийцев могут идти деньги, полученные, например, в результате телефонного мошенничества: «У нас за пару месяцев — где-то 30 случаев, когда наша молодежь участвует в таких схемах. Наверное, не до конца осознавая связанные с этим риски».

Глава Первого отделения управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Инесе Ратфелдере сообщила, что даже если человек «просто» передал доступ к своему сайту для подозрительных денежных операций, к нему может быть применена статья за введение в заблуждение относительно того, кто является реальным пользователем средств.

Наказание предусматривает до года лишения свободы в общем случае, но может быть и до двух лет. Однако, молодежь плохо понимает всю ответственность своих поступков, признали в госполиции Латвии.