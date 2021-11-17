Поти, Грузия, , 14:57 — REGNUM Четыре депутата городского собрания (сакребуло) от партии «Единое национальное движение (ЕНД) грузинского города Поти объявили голодовку в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об том 17 ноября сообщает телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

По данным журналистов, депутаты требуют, чтобы Саакашвили перевели из тюремной больницы в гражданскую многофункциональную клинику.

«Мы должны защитить нашего президента, мы должны собрать для этого все наши силы. Они не прекратят голодовку, пока третьего президента не переведут в гражданскую клинику», — сказал журналистам председатель городского отделения ЕНД Дареджан Цхвитария.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя перевести его в гражданскую клинику, чтобы «защитить жизнь». Сам экс-президент заявил, что готов прекратить голодовку, если власти выполнят его требование о переводе в клинику. С начала ноября голодовку в знак солидарности с Саакашвили объявили 16 депутатов от ЕНД: десять членов парламента и шесть депутатов сакребуло Рустави.

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