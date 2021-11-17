Токио, , 14:56 — REGNUM Правительство Японии выразило протест властям Южной Кореи в связи с поездкой начальника южнокорейского полицейского управления Ким Чхан Рёна на острова Токто в Японском море. Об этом 16 ноября сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Токто Republic of Korea

По его словам, острова Такэсима (японское названием островов Токто), является японской территорией как в свете исторических фактов, так и в соответствии с международным правом.

Он добавил, что Токио продолжит принимать ответные меры для защиты своей территории, территориальных вод и воздушного пространства.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси также выразил сожаление по поводу поездки главы южнокорейской полиции на острова. Он назвал такие действия неприемлемыми.

Утром 16 ноября Ким Чхан Рён посетил острова Токто и Уллындо и передал слова поддержки южнокорейским полицейским, работающим на островах.

Как сообщил журналистам представитель полицейского управления, поездка Ким Чхан Рёна не имеет дипломатического значения. Её целью была встреча с персоналом, несущим службу в отдалённых районах.